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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 21 октября 2023
Рубин
21.10.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - ЦСКА
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Л. Ранджелович
85'
76'
Замена
К. Кучаев
️️️️
М. Мухин
75'
Желтая карточка
М. Мухин
62'
Желтая карточка
А. Заболотный
Желтая карточка
И. Вуячич
62'
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Вада
60'
59'
Желтая карточка
Ф. Чалов
Желтая карточка
М. Даку
47'
45'
Желтая карточка
В. Роша
Желтая карточка
А. Грицаенко
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
23
Руслан Безруков
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
27
Никола Чумич
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛЗ
27
Мойзес
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
11
Аббосбек Файзуллаев
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ЦП
10
Иван Обляков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
3-3-1-2-1
99
Дюпин
27
Грицаенко
2
Тесленко
5
Вуячич
23
Безруков
6
Иву
70
Кабутов
23
Вада
27
Чумич
77
Ранджелович
19
Даку
4-1-1-2-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
27
Мойзес
4
Роша
22
Гайич
16
Мухин
14
Зделар
10
Обляков
11
Файзуллаев
63
Чалов
91
Заболотный
23
Вада
21
Зотов
21
Зотов
23
Вада
77
Ранджелович
7
Фамейе
7
Фамейе
77
Ранджелович
16
Мухин
18
Кучаев
18
Кучаев
16
Мухин
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Рубин - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Рафаэль Шафеев
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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