Вест Хэм - Эвертон

|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:0
|Эвертон
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:15
|Эвертон
|1:0
|Вест Хэм
|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:0
|Эвертон
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:15
|Эвертон
|1:0
|Вест Хэм
|31 тур
|3 апреля, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|2:1
|Эвертон
|8 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Эвертон
|0:1
|Вест Хэм
|35 тур
|9 мая, воскресенье
|18:30
|Вест Хэм
|0:1
|Эвертон
|17 тур
|1 января, пятница
|20:30
|Эвертон
|0:1
|Вест Хэм
|23 тур
|18 января, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:1
|Эвертон
|9 тур
|19 октября, суббота
|14:30
|Эвертон
|2:0
|Вест Хэм
|32 тур
|30 марта, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|0:2
|Эвертон
|5 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:00
|Эвертон
|1:3
|Вест Хэм
|38 тур
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|3:1
|Эвертон
|14 тур
|29 ноября, среда
|23:00
|Эвертон
|4:0
|Вест Хэм
|34 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Вест Хэм
|0:0
|Эвертон
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|Эвертон
|2:0
|Вест Хэм
|29 тур
|5 марта, суббота
|18:00
|Эвертон
|2:3
|Вест Хэм
|12 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:1
|Эвертон
|37 тур
|16 мая, суббота
|17:00
|Вест Хэм
|1:2
|Эвертон
|12 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Эвертон
|2:1
|Вест Хэм
|28 тур
|1 марта, суббота
|19:00
|Эвертон
|1:0
|Вест Хэм
|5 тур
|21 сентября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:3
|Эвертон
|37 тур
|12 мая, воскресенье
|18:00
|Эвертон
|2:0
|Вест Хэм
|18 тур
|22 декабря, суббота
|19:00
|Вест Хэм
|1:2
|Эвертон
|24 тур
|22 января, суббота
|18:00
|Эвертон
|2:2
|Вест Хэм
|20 тур
|28 декабря, вторник
|20:30
|Вест Хэм
|1:1
|Эвертон
|33 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|2:2
|Вест Хэм
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:00
|Вест Хэм
|1:2
|Эвертон
|37 тур
|16 мая, суббота
|18:00
|Эвертон
|3:1
|Вест Хэм
|12 тур
|8 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:3
|Эвертон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0