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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 12 февраля 2023
Локомотив
12.02.2023, воскресенье, 16:30
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Урал
65'
М. Ненахов
74'
С. Пиняев
19'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Урал
80'
Замена
Н. Алексеев
️️️️
О. Баклов
ГОЛ! 2:1!
С. Пиняев
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Ненахов
Пас отдал
С. Пиняев
65'
46'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Юшин
46'
Замена
Р. Влут
️️️️
Е. Татаринов
46'
Замена
А. Чебыкин
️️️️
Э. Бикфалви
46'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Л. Ранджелович
46'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Д. Мишкич
46'
Замена
И. Дружинин
️️️️
Ф. Сунгатулин
46'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Эмерсон
46'
Замена
Е. Мосин
️️️️
Д. Кулаков
46'
Замена
И. Быковский
️️️️
Е. Филипенко
46'
Замена
А. Мамин
️️️️
М. Бевеев
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Дзюба
46'
Замена
К. Никишин
️️️️
М. Глушенков
46'
Замена
В. Раков
️️️️
Ф. Камано
46'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Д. Куликов
️️️️
М. Щетинин
46'
Замена
Е. Погостнов
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Н. Тикнизян
46'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
И. Смольников
46'
Замена
М. Митай
️️️️
Х. Конти
46'
Замена
С. Магкеев
️️️️
И. Кузьмичев
46'
Замена
Д. Худяков
️️️️
И. Лантратов
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Л. Ранджелович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
21
Антон Миранчук
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
26
Антон Чебыкин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
4-2-2-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
63
Кузьмичев
13
Конти
8
Смольников
6
Баринов
88
Щетинин
40
Камано
21
Миранчук
22
Дзюба
10
Глушенков
4-1-1-3-1
1
Баклов
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
15
Кулаков
6
Сунгатулин
33
Мишкич
7
Юшин
10
Бикфалви
77
Ранджелович
10
Татаринов
13
Конти
2
Митай
2
Митай
13
Конти
22
Дзюба
18
Игнатьев
18
Игнатьев
22
Дзюба
10
Глушенков
28
Никишин
28
Никишин
10
Глушенков
40
Камано
11
Раков
11
Раков
40
Камано
21
Миранчук
9
Пиняев
9
Пиняев
21
Миранчук
88
Щетинин
25
Куликов
25
Куликов
88
Щетинин
6
Баринов
59
Погостнов
59
Погостнов
6
Баринов
71
Тикнизян
24
Ненахов
24
Ненахов
71
Тикнизян
8
Смольников
27
Живоглядов
27
Живоглядов
8
Смольников
63
Кузьмичев
27
Магкеев
27
Магкеев
63
Кузьмичев
22
Лантратов
53
Худяков
53
Худяков
22
Лантратов
1
Баклов
98
Алексеев
98
Алексеев
1
Баклов
33
Мишкич
79
Каштанов
79
Каштанов
33
Мишкич
7
Юшин
14
Железнов
14
Железнов
7
Юшин
10
Татаринов
20
Влут
20
Влут
10
Татаринов
10
Бикфалви
26
Чебыкин
26
Чебыкин
10
Бикфалви
77
Ранджелович
92
Подберезкин
92
Подберезкин
77
Ранджелович
6
Сунгатулин
77
Дружинин
77
Дружинин
6
Сунгатулин
25
Эмерсон
5
Егорычев
5
Егорычев
25
Эмерсон
15
Кулаков
14
Мосин
14
Мосин
15
Кулаков
24
Филипенко
94
Быковский
94
Быковский
24
Филипенко
22
Бевеев
46
Мамин
46
Мамин
22
Бевеев
Остались в запасе
Локомотив
Урал
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
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