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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 06 февраля 2023
Урал
06.02.2023, понедельник, 10:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Зенит
58'
А. Каштанов
15'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Урал - Зенит
80'
Замена
А. Барановский
️️️️
А. Сутормин
80'
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
А. Ерохин
ГОЛ! 1:1!
А. Каштанов
Пас отдал
А. Юшин
58'
46'
Замена
А. Васютин
️️️️
Д. Одоевский
Замена
С. Бегич
️️️️
Е. Филипенко
46'
30'
Желтая карточка
Н. Алип
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Сутормин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
1
Олег Баклов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
77
Игорь Дружинин
АП
26
Антон Чебыкин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Никита Вершинин
ОП
96
Алексей Барановский
АП
58
Роман Ногтев
ПВ
21
Аким Белохонов
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Алексеев
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
15
Кулаков
6
Сунгатулин
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Бикфалви
7
Юшин
79
Каштанов
4-2-3-1
71
Одоевский
11
Сутормин
78
Чистяков
28
Алип
31
Мантуан
8
Вендел
14
Кузяев
21
Ерохин
77
Бакаев
17
Саусь
33
Сергеев
24
Филипенко
2
Бегич
2
Бегич
24
Филипенко
71
Одоевский
78
Васютин
78
Васютин
71
Одоевский
21
Ерохин
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
21
Ерохин
11
Сутормин
96
Барановский
96
Барановский
11
Сутормин
Остались в запасе
Урал
Зенит
46
Артем Мамин
ЦЗ
1
Олег Баклов
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
94
Илья Быковский
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
26
Антон Чебыкин
ПВ
77
Игорь Дружинин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
3
Илья Кирш
ЦЗ
58
Роман Ногтев
ПВ
70
Никита Вершинин
ОП
21
Аким Белохонов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
46
Артем Мамин
ЦЗ
1
Олег Баклов
ВР
10
Евгений Татаринов
ЦФ
94
Илья Быковский
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
26
Антон Чебыкин
ПВ
77
Игорь Дружинин
АП
Остались в запасе
3
Илья Кирш
ЦЗ
58
Роман Ногтев
ПВ
70
Никита Вершинин
ОП
21
Аким Белохонов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Урал - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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