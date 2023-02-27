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Судьи
Главный судья:
Антон Фролов (Москва)
Помощники:
Денис Березнов (Москва), Руслан Мухтаров (Петрозаводск)
Резервный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Материалы

Звезда - Пари НН

27.02.2023, Понедельник, 14:30 мск Санкт-Петербург, стадион Кировец Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/4 финала Звезда - Пари НН
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