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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Звезда - Нижний Новгород
Звезда - Нижний Новгород: обзор матча 27 февраля 2023
Звезда
27.02.2023, понедельник, 14:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород
33'
Н. Каккоев
64'
Д. Корнюшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Звезда - Нижний Новгород
Желтая карточка
М. Андреев
88'
Замена
В. Бровчук
️️️️
Д. Каптилович
75'
73'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Т. Сулейманов
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Корнюшин
57'
Замена
Н. Калинский
️️️️
Э. Севикян
57'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
И. Юлдошев
57'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
В. Кротов
Замена
Н. Ходорченко
️️️️
П. Кудряшов
46'
Желтая карточка
А. Выскребенцев
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Каккоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
90
Владимир Мухин
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
24
Андрей Орлов
ОП
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Дмитрий Суконкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
12
Виталий Бровчук
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
9
Данил Шилов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
27
Александр Зюзин
ЦП
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
3-1-1-3-2
90
Мухин
5
Смирнов
17
Каптилович
3
Коледин
24
Орлов
8
Выскребенцев
21
Евсютин
77
Андреев
29
Кудряшов
7
Суконкин
17
Шитов
4-2-3-1
50
Гойло
89
Стоцкий
2
Александров
5
Масоэро
6
Юлдошев
22
Каккоев
8
Майга
19
Севикян
5
Михайлов
57
Кротов
99
Сулейманов
17
Каптилович
12
Бровчук
12
Бровчук
17
Каптилович
29
Кудряшов
23
Ходорченко
23
Ходорченко
29
Кудряшов
6
Юлдошев
44
Корнюшин
44
Корнюшин
6
Юлдошев
57
Кротов
88
Глушаков
88
Глушаков
57
Кротов
19
Севикян
78
Калинский
78
Калинский
19
Севикян
99
Сулейманов
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Звезда
Нижний Новгород
9
Данил Шилов
ЛВ
30
Данил Пшеничников
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
27
Александр Зюзин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
9
Данил Шилов
ЛВ
30
Данил Пшеничников
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
27
Александр Зюзин
ЦП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Звезда - Нижний Новгород
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
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Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Денис Березнов (Москва)
Руслан Мухтаров (Петрозаводск)
Резервный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кировец
Где смотреть матч:
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