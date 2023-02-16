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Байер - Монако

16.02.2023, Четверг, 23:00 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Байер - Монако
Лига чемпионов (2016/2017), группа E
6 тур
7 декабря, среда 22:45 Байер 3:0 Монако
2 тур
27 сентября, вторник 21:45 Монако 1:1 Байер
Лига чемпионов (2014/2015), группа C
5 тур
26 ноября, среда 22:45 Байер 0:1 Монако
1 тур
16 сентября, вторник 22:45 Монако 1:0 Байер
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