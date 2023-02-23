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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - Байер
Монако - Байер: обзор матча 23 февраля 2023
Монако
23.02.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 4
Первый матч – 3 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Байер
19'
В. Бен-Йеддер (П)
84'
Б. Эмболо
13'
Ф. Вирц
21'
Э. Паласиос
58'
А. Адли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монако - Байер
ГОЛ!
М. Диаби
3:5
ГОЛ!
К. Фолланд
3:4
ГОЛ!
П. Шик
2:4
ГОЛ!
Б. Эмболо
2:3
ГОЛ!
Э. Тапсоба
1:3
Пенальти не реализован!
Э. Матацо
ГОЛ!
Н. Амири
1:2
ГОЛ!
А. Дисаси
1:1
ГОЛ!
С. Азмун
0:1
Желтая карточка
И. Якобс
120'
+1
Желтая карточка
К. Энрике
119'
115'
Замена
С. Азмун
️️️️
Ф. Вирц
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Дьятта
110'
103'
Замена
М. Диаби
️️️️
Ж. Фримпонг
99'
Желтая карточка
Э. Паласиос
ГОЛ! 2:3!
Б. Эмболо
Пас отдал
К. Дьятта
84'
Замена
И. Якобс
️️️️
Э. Бен-Сегир
78'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
78'
Замена
М. Боадю
️️️️
А. Головин
78'
74'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Адли
70'
Замена
П. Шик
️️️️
А. Гложек
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
70'
65'
Желтая карточка
Р. Андрих
Замена
Э. Диоп
️️️️
К. Матсима
61'
58'
ГОЛ! 1:3!
А. Адли
Пас отдал
Ф. Вирц
Желтая карточка
Ю. Фофана
41'
21'
ГОЛ! 1:2!
Э. Паласиос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вирц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
5
Сарр
35
Матсима
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
29
Бен-Сегир
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
3-2-2-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
10
Гложек
21
Адли
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
35
Матсима
37
Диоп
37
Диоп
35
Матсима
29
Бен-Сегир
4
Якобс
4
Якобс
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
15
Дьятта
31
Фолланд
31
Фолланд
15
Дьятта
10
Головин
10
Боадю
10
Боадю
10
Головин
21
Адли
10
Амири
10
Амири
21
Адли
30
Фримпонг
19
Диаби
19
Диаби
30
Фримпонг
10
Гложек
14
Шик
14
Шик
10
Гложек
7
Вирц
20
Азмун
20
Азмун
7
Вирц
Остались в запасе
Монако
Байер
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Монако - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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