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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Монако
Байер - Монако: обзор матча 16 февраля 2023
Байер
16.02.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Монако
48'
М. Диаби
59'
Ф. Вирц
9'
Л. Градецки (АГ)
74'
К. Дьятта
90+2'
А. Дисаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Байер - Монако
90'
+7
Желтая карточка
К. Дьятта
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
А. Дисаси
Пас отдал
Э. Бен-Сегир
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Ж. Фримпонг
88'
Замена
П. Шик
️️️️
А. Гложек
88'
84'
Желтая карточка
Г. Марипан
80'
Замена
К. Матсима
️️️️
Р. Агилар
74'
ГОЛ! 2:2!
К. Дьятта
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
71'
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
71'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
Замена
О. Коссуну
️️️️
Н. Амири
68'
Желтая карточка
А. Адли
63'
63'
Желтая карточка
М. Камара
62'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Б. Эмболо
ГОЛ! 2:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
А. Адли
59'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
56'
Желтая карточка
Ф. Вирц
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Диаби
Пас отдал
Ж. Фримпонг
48'
46'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
Т. Минамино
Желтая карточка
Э. Тапсоба
14'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Градецки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-3-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
25
Паласиос
10
Амири
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
10
Гложек
4-1-1-3-1
1
Нюбель
2
Агилар
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
4
Камара
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
18
Минамино
7
Эмболо
10
Амири
31
Коссуну
31
Коссуну
10
Амири
30
Фримпонг
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
30
Фримпонг
10
Гложек
14
Шик
14
Шик
10
Гложек
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
2
Агилар
35
Матсима
35
Матсима
2
Агилар
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
Остались в запасе
Байер
Монако
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Байер - Монако
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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