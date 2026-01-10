10.01.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
4-1-2-3
1
Флеккен
22
Гримальдо
4
Куанса
24
Белосян
13
Артур
6
Фернандес
24
Гарсия
8
Андрих
11
Терье
10
Тилльман
23
Телла
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
28
Нартей
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
24
Белосян
5
Баде
5
Баде
24
Белосян
6
Фернандес
7
Хофманн
7
Хофманн
6
Фернандес
22
Гримальдо
17
Васкес
17
Васкес
22
Гримальдо
11
Терье
16
Сарко
16
Сарко
11
Терье
23
Телла
17
Поку
17
Поку
23
Телла
10
Фюрих
29
Ельч
29
Ельч
10
Фюрих
4
Вагноман
22
Ассиньон
22
Ассиньон
4
Вагноман
28
Нартей
14
Андрес
14
Андрес
28
Нартей
18
Левелинг
32
Аревало
32
Аревало
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
42
Монтрель Калбрет
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
42
Монтрель Калбрет
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
4
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
549
405
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
2.6
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Штутгарта», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»