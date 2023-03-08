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Тоттенхэм - Милан

08.03.2023, Среда, 23:00 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Тоттенхэм - Милан
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 14 февраля, вторник 23:00 Милан 1:0 Тоттенхэм
Международный кубок чемпионов 2018

1 августа, среда 03:30 Тоттенхэм 1:0 Милан
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 9 марта, среда 22:45 Тоттенхэм 0:0 Милан
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, вторник 22:45 Милан 0:1 Тоттенхэм
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