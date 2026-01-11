11.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
15
Комуццо
5
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
4-1-2-2-1
16
Меньян
5
Де Винтер
46
Габбиа
31
Павлович
2
Эступиньян
30
Яшари
20
Лофтус-Чик
21
Риччи
11
Пулишич
56
Салемакерс
10
Фуллкруг
8
Госенс
3
Раньери
3
Раньери
8
Госенс
65
Паризи
29
Фортини
29
Фортини
65
Паризи
27
Ндур
19
Сом
19
Сом
27
Ндур
8
Мандрагора
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
10
Соломон
10
Соломон
11
Гюдмюндссон
2
Эступиньян
33
Бартезаги
33
Бартезаги
2
Эступиньян
30
Яшари
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Яшари
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
10
Фуллкруг
27
Леау
27
Леау
10
Фуллкруг
31
Павлович
28
Нкунку
28
Нкунку
31
Павлович
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
96
Лоренцо Торриани
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Милан
3
1
3
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
0
Количество передач
429
401
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.93
xGP (предотвращенные голы)
1.38
1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Милана», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»