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  • «Фиорентина» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Фиорентина» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 15:50
Фиорентина
11.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Милан
66' П. Комуццо
90' К. Нкунку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
15
Комуццо
5
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
9
Кен
4-1-2-2-1
16
Меньян
5
Де Винтер
46
Габбиа
31
Павлович
2
Эступиньян
30
Яшари
20
Лофтус-Чик
21
Риччи
11
Пулишич
56
Салемакерс
10
Фуллкруг
8
Госенс
3
Раньери
3
Раньери
8
Госенс
65
Паризи
29
Фортини
29
Фортини
65
Паризи
27
Ндур
19
Сом
19
Сом
27
Ндур
8
Мандрагора
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Мандрагора
11
Гюдмюндссон
10
Соломон
10
Соломон
11
Гюдмюндссон
2
Эступиньян
33
Бартезаги
33
Бартезаги
2
Эступиньян
30
Яшари
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Яшари
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
10
Фуллкруг
27
Леау
27
Леау
10
Фуллкруг
31
Павлович
28
Нкунку
28
Нкунку
31
Павлович
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
96
Лоренцо Торриани
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Милан
3
1
3
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
0
Количество передач
429
401
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.93
xGP (предотвращенные голы)
1.38
1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Милана», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Милан»

«Фиорентина» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Фиорентина
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