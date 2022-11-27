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Судьи
Главный судья:
Роман Сафьян (Москва)
Помощники:
Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Александр Колобаев
Материалы

Ростов - Ахмат

27.11.2022, Воскресенье, 14:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Россия. Кубок, 6 тур Ростов - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
29 октября, суббота 16:30 Ахмат 1:2 Ростов
Россия. Кубок (2022/2023), группа C
3 тур
29 сентября, четверг 15:00 Ахмат 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
16 тур
27 ноября, суббота 16:30 Ахмат 2:0 Ростов
9 тур
26 сентября, воскресенье 16:30 Ростов 1:2 Ахмат
Россия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
21 февраля, воскресенье 19:30 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Ростов
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Ростов 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 19:00 Ахмат 1:1 Ростов
9 тур
16 сентября, понедельник 20:30 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Ахмат 1:0 Ростов
1 тур
28 июля, суббота 21:30 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 19:00 Ахмат 1:0 Ростов
2 тур
23 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Ростов 0:0 Ахмат
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Ахмат 0:2 Ростов
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 19:00 Ростов 0:1 Ахмат
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 17:00 Ахмат 3:0 Ростов
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Ростов 0:3 Ахмат
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
18 апреля, четверг 18:00 Ростов 0:0
(4:3)п		 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
41 тур
27 апреля, пятница 19:30 Ростов 1:1 Ахмат
35 тур
17 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 20:30 Ахмат 1:1 Ростов
6 тур
23 апреля, суббота 16:15 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
6 августа, пятница 21:00 Ростов 1:0 Ахмат
2 тур
20 марта, суббота 14:15 Ахмат 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 1:3 Ростов
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 00:00 Ахмат 2:3 Ростов
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Ахмат
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 6 3 1 2 9:8 +1 10
2. Ростов 6 3 0 3 12:11 +1 9
3. Ахмат 6 3 0 3 11:12 -1 9
4. Оренбург 6 2 1 3 12:13 -1 8
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