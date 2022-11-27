Ростов - Ахмат

|15 тур
|29 октября, суббота
|16:30
|Ахмат
|1:2
|Ростов
|16 тур
|27 ноября, суббота
|16:30
|Ахмат
|2:0
|Ростов
|9 тур
|26 сентября, воскресенье
|16:30
|Ростов
|1:2
|Ахмат
|18 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:00
|Ахмат
|0:1
|Ростов
|11 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|3:0
|Ахмат
|20 тур
|29 февраля, суббота
|19:00
|Ахмат
|1:1
|Ростов
|9 тур
|16 сентября, понедельник
|20:30
|Ростов
|2:1
|Ахмат
|19 тур
|12 марта, воскресенье
|19:00
|Ростов
|0:0
|Ахмат
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|19:15
|Ахмат
|2:1
|Ростов
|25 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Ростов
|0:3
|Ахмат
|11 тур
|5 октября, пятница
|19:00
|Ахмат
|2:1
|Ростов
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо М
|6
|3
|1
|2
|9:8
|+1
|10
|2.
|Ростов
|6
|3
|0
|3
|12:11
|+1
|9
|3.
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|11:12
|-1
|9
|4.
|Оренбург
|6
|2
|1
|3
|12:13
|-1
|8