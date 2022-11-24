Оренбург - Ростов

Не волнуйтесь ростовские. Динамо тоже летит Ахмату со счётом 0-2 после первого тайма.
И судя по игре, динамикам ничего не светит во втором тайме (((
|2 тур
|14 сентября, среда
|17:30
|Ростов
|3:1
|Оренбург
|28 тур
|12 июля, воскресенье
|18:30
|Оренбург
|0:0
|Ростов
|1 тур
|13 июля, суббота
|21:30
|Ростов
|2:1
|Оренбург
|24 тур
|20 апреля, суббота
|14:00
|Оренбург
|3:0
|Ростов
|10 тур
|6 октября, суббота
|16:30
|Ростов
|0:1
|Оренбург
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо М
|6
|3
|1
|2
|9:8
|+1
|10
|2.
|Ростов
|6
|3
|0
|3
|12:11
|+1
|9
|3.
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|11:12
|-1
|9
|4.
|Оренбург
|6
|2
|1
|3
|12:13
|-1
|8