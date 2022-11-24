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Судьи
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники:
Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Материалы

Оренбург - Ростов

23.11.2022, Среда, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Кубок, 5 тур Оренбург - Ростов
Россия. Кубок (2022/2023), группа C
2 тур
14 сентября, среда 17:30 Ростов 3:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Ростов 2:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
12 июля, воскресенье 18:30 Оренбург 0:0 Ростов
1 тур
13 июля, суббота 21:30 Ростов 2:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 14:00 Оренбург 3:0 Ростов
10 тур
6 октября, суббота 16:30 Ростов 0:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Оренбург 2:0 Ростов
1 тур
30 июля, суббота 21:30 Ростов 1:0 Оренбург
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 6 3 1 2 9:8 +1 10
2. Ростов 6 3 0 3 12:11 +1 9
3. Ахмат 6 3 0 3 11:12 -1 9
4. Оренбург 6 2 1 3 12:13 -1 8
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    Рейтинг: +5412

    neim 23 ноября 2022, 16:52

    Не волнуйтесь ростовские. Динамо тоже летит Ахмату со счётом 0-2 после первого тайма.
    И судя по игре, динамикам ничего не светит во втором тайме (((

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