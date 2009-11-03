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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Реал
Милан - Реал: обзор матча 03 ноября 2009
Милан
03.11.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Реал
35'
Роналдиньо (П)
31'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Реал
+1
Желтая карточка
Пепе
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
К. Бензема
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Пато
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Роналдиньо
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
12
Пато
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Милан
30
Флавио Рома
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
4-3-2-1
1
Дида
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
30
Оддо
10
Зеедорф
21
Пирло
90
Амброзини
49
Роналдиньо
12
Пато
22
Боррьелло
3-2-2-2-1
12
Касильяс
3
Пепе
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
9
Игуаин
10
Кака
9
Бензема
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
9
Бензема
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
9
Бензема
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
Остались в запасе
Милан
Реал
30
Флавио Рома
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
25
Ежи Дудек
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Милан - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Марк Боргш (оба - Германия)
Резервный судья:
Йохен Дреес (Германия)
Делегат:
Ян Дамгор (Дания)
Инспектор:
Давид Эллерей (Англия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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