Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Милан
Реал - Милан: обзор матча 21 октября 2009
Реал
21.10.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 3 тур
2 : 3
Завершен
Милан
19'
Рауль
78'
Р. Дренте
61'
А. Пирло
66'
Пато
88'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Милан
Желтая карточка
Марсело
+2
+1
Замена
М. Фламини
️️️️
Роналдиньо
ГОЛ! 2:3!
Пато
Пас отдал
К. Зеедорф
Желтая карточка
А. Неста
ГОЛ! 2:2!
Р. Дренте
Пас отдал
Рауль
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Замена
Р. Дренте
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 1:2!
Пато
Пас отдал
М. Амброзини
ГОЛ! 1:1!
А. Пирло
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ф. Индзаги
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
Рауль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
ПП
7
Рауль
(К)
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Пато
ПВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Милан
30
Флавио Рома
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
39
Альбиоль
23
Гранеро
19
Диарра
3
Алонсо
10
Кака
9
Бензема
7
Рауль
4-3-2-1
1
Дида
30
Оддо
13
Неста
3
Силва
19
Дзамбротта
10
Зеедорф
90
Амброзини
21
Пирло
12
Пато
49
Роналдиньо
9
Индзаги
23
Гранеро
87
Дренте
87
Дренте
23
Гранеро
49
Роналдиньо
20
Фламини
20
Фламини
49
Роналдиньо
9
Индзаги
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Индзаги
Остались в запасе
Реал
Милан
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Флавио Рома
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Реал - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)
Резервный судья:
Стефан Бреда (Бельгия)
Делегат:
Деннис Круз (Ирландия)
Инспектор:
Сергей Зуев (Россия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Милан
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+