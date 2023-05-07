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Рома - Интер

07.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 34 тур Рома - Интер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
8 тур
1 октября, суббота 19:00 Интер 1:2 Рома
Италия. Серия А (2021/2022)
34 тур
23 апреля, суббота 19:00 Интер 3:1 Рома
16 тур
4 декабря, суббота 20:00 Рома 0:3 Интер
Италия. Кубок (2021/2022)
1/4 финала
8 февраля, вторник 23:00 Интер 2:0 Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Интер 3:1 Рома
17 тур
10 января, воскресенье 14:30 Рома 2:2 Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
34 тур
19 июля, воскресенье 22:45 Рома 2:2 Интер
15 тур
6 декабря, пятница 22:45 Интер 0:0 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 21:30 Интер 1:1 Рома
14 тур
2 декабря, воскресенье 22:30 Рома 2:2 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
21 тур
21 января, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Рома
2 тур
26 августа, суббота 21:45 Рома 1:3 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 22:45 Интер 1:3 Рома
7 тур
2 октября, воскресенье 21:45 Рома 2:1 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
19 марта, суббота 22:45 Рома 1:1 Интер
11 тур
31 октября, суббота 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
25 апреля, суббота 21:45 Интер 2:1 Рома
13 тур
30 ноября, воскресенье 22:45 Рома 4:2 Интер
Товарищеские матчи 2014

2 августа, суббота 21:00 Интер 2:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
1 марта, суббота 23:45 Рома 0:0 Интер
7 тур
5 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 17 апреля, среда 22:45 Интер 2:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 23 января, среда 23:45 Рома 2:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 23:45 Рома 1:1 Интер
2 тур
2 сентября, воскресенье 22:45 Интер 1:3 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Рома 4:0 Интер
3 тур
17 сентября, суббота 22:45 Интер 0:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 22:45 Интер 5:3 Рома
5 тур
25 сентября, суббота 22:45 Рома 1:0 Интер
Суперкубок Италии 2010
Финал
21 августа, суббота 22:45 Интер 3:1 Рома
Италия. Кубок (2009/2010)
Финал
5 мая, среда 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
27 марта, суббота 20:00 Рома 2:1 Интер
12 тур
8 ноября, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 22:30 Интер 3:3 Рома
7 тур
19 октября, воскресенье 22:30 Рома 0:4 Интер
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 22:45 Интер 2:1 Рома
Суперкубок Италии 2008
Финал
24 августа, воскресенье 22:45 Интер 2:2
(6:5)п		 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
27 февраля, среда 22:30 Интер 1:1 Рома
6 тур
29 сентября, суббота 20:00 Рома 1:4 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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