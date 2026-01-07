07.01.2026, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-1-2-2-1
40
Корви
14
Валери
27
Бричги
3
Циркати
15
Дель Прато
16
Кейта
80
Бернабе
18
Серенсен
11
Ористанио
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
4-1-2-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
31
Биссек
30
Аугусто
8
Сучич
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
11
Энрике
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
11
Ондрейка
32
Ордоньес
32
Ордоньес
11
Ондрейка
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
16
Кейта
8
Кремаски
8
Кремаски
16
Кейта
11
Ористанио
11
Альмквист
11
Альмквист
11
Ористанио
32
Пеллегрино
10
Кутроне
10
Кутроне
32
Пеллегрино
11
Энрике
15
Ачерби
15
Ачерби
11
Энрике
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
8
Сучич
23
Барелла
23
Барелла
8
Сучич
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Парма
Интер
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Парма - Интер
3
Всего ударов по воротам
4
26
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
4
20
Офсайды
1
1
Количество передач
386
662
Сейвы
6
0
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Интера», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»