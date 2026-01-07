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  • «Парма» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

«Парма» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

7 января, 17:19
Парма
07.01.2026, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Интер
42' Ф. Димарко 90+8' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Корви
14
Валери
27
Бричги
3
Циркати
15
Дель Прато
16
Кейта
80
Бернабе
18
Серенсен
11
Ористанио
11
Ондрейка
32
Пеллегрино
4-1-2-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
31
Биссек
30
Аугусто
8
Сучич
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
11
Энрике
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
11
Ондрейка
32
Ордоньес
32
Ордоньес
11
Ондрейка
80
Бернабе
24
Эстевес
24
Эстевес
80
Бернабе
16
Кейта
8
Кремаски
8
Кремаски
16
Кейта
11
Ористанио
11
Альмквист
11
Альмквист
11
Ористанио
32
Пеллегрино
10
Кутроне
10
Кутроне
32
Пеллегрино
11
Энрике
15
Ачерби
15
Ачерби
11
Энрике
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
8
Сучич
23
Барелла
23
Барелла
8
Сучич
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
Остались в запасе
Парма
Интер
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Simone Cinquegrano
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
41
Иссиака Камате
ЦП
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Парма - Интер
3
Всего ударов по воротам
4
26
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
0
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
4
20
Офсайды
1
1
Количество передач
386
662
Сейвы
6
0
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Интера», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Интер»

«Парма» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Парма
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