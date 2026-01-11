11.01.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
37
Спинаццола
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
11
Эльмас
19
Хойлунд
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
17
Беукема
70
Ланг
70
Ланг
17
Беукема
Остались в запасе
Интер
Наполи
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
486
487
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Наполи», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»