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  • «Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 21:35
Интер
11.01.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
9' Ф. Димарко 73' Х. Чалханоглу (П)
26' С. Мактоминей 81' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
95
Бастони
31
Биссек
23
Барелла
20
Чалханоглу
7
Зелински
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
37
Спинаццола
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
11
Эльмас
19
Хойлунд
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
17
Беукема
70
Ланг
70
Ланг
17
Беукема
Остались в запасе
Интер
Наполи
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
486
487
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Наполи», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Наполи»

«Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Интер
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