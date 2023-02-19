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Материалы

Рома - Верона

19.02.2023, Воскресенье, 22:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 23 тур Рома - Верона
Италия. Серия А (2022/2023)
12 тур
31 октября, понедельник 20:30 Верона 1:3 Рома
Италия. Серия А (2021/2022)
26 тур
19 февраля, суббота 20:00 Рома 2:2 Верона
4 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Верона 3:2 Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
20 тур
31 января, воскресенье 22:45 Рома 3:1 Верона
1 тур
19 сентября, суббота 21:45 Верона 3:0 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
33 тур
15 июля, среда 22:45 Рома 2:1 Верона
14 тур
1 декабря, воскресенье 22:45 Верона 1:3 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
23 тур
4 февраля, воскресенье 14:30 Верона 0:1 Рома
4 тур
16 сентября, суббота 21:45 Рома 3:0 Верона
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Рома 1:1 Верона
1 тур
22 августа, суббота 19:00 Верона 1:1 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 17:00 Верона 1:1 Рома
5 тур
27 сентября, суббота 20:00 Рома 2:0 Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 15:30 Верона 1:3 Рома
2 тур
1 сентября, воскресенье 20:00 Рома 3:0 Верона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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