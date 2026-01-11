11.01.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
17
Белла Кочап
2
Валентини
6
Брадарич
3
Фрезе
19
Ниасс
10
Гальярдини
24
Бернед
99
Орбан
23
Гиоване
3-5-2
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
11
Исаксен
24
Тэйлор
32
Катальди
15
Весино
3
Пеллегрини
14
Нослин
22
Кансельери
17
Белла Кочап
14
Нуньес
14
Нуньес
17
Белла Кочап
10
Гальярдини
8
Сердар
8
Сердар
10
Гальярдини
19
Ниасс
73
Мусрати
73
Мусрати
19
Ниасс
23
Гиоване
25
Москера
25
Москера
23
Гиоване
99
Орбан
9
Сарр
9
Сарр
99
Орбан
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
21
Белахьян
21
Белахьян
24
Тэйлор
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
14
Нослин
10
Ратков
10
Ратков
14
Нослин
Остались в запасе
Верона
Лацио
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Лацио
2
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
391
701
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.9
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Лацио», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»