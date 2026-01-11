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  • «Верона» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Верона» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 18:50
Верона
11.01.2026, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
79' В. Нельссон (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
10
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
32
Данило Катальди
(К) ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
9
Педро
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
25
Нельссон
17
Белла Кочап
2
Валентини
6
Брадарич
3
Фрезе
19
Ниасс
10
Гальярдини
24
Бернед
99
Орбан
23
Гиоване
3-5-2
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
11
Исаксен
24
Тэйлор
32
Катальди
15
Весино
3
Пеллегрини
14
Нослин
22
Кансельери
17
Белла Кочап
14
Нуньес
14
Нуньес
17
Белла Кочап
10
Гальярдини
8
Сердар
8
Сердар
10
Гальярдини
19
Ниасс
73
Мусрати
73
Мусрати
19
Ниасс
23
Гиоване
25
Москера
25
Москера
23
Гиоване
99
Орбан
9
Сарр
9
Сарр
99
Орбан
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
21
Белахьян
21
Белахьян
24
Тэйлор
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
14
Нослин
10
Ратков
10
Ратков
14
Нослин
Остались в запасе
Верона
Лацио
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Лацио
2
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
391
701
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.9
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Лацио», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Лацио»

«Верона» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Верона
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