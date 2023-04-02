Введите ваш ник на сайте

Атлетико - Бетис

02.04.2023, Воскресенье, 22:00 мск Испания. Примера, 27 тур Атлетико - Бетис
...
Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.62
Х
3.95
П2
5.5
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
Матч начнется в 22:00 мск
Испания. Примера (2022/2023)
11 тур
23 октября, воскресенье 17:15 Бетис 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2021/2022)
27 тур
6 марта, воскресенье 23:00 Бетис 1:3 Атлетико
12 тур
31 октября, воскресенье 18:15 Атлетико 3:0 Бетис
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 22:00 Бетис 1:1 Атлетико
7 тур
24 октября, суббота 22:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2019/2020)
36 тур
11 июля, суббота 23:00 Атлетико 1:0 Бетис
18 тур
22 декабря, воскресенье 18:00 Бетис 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 18:15 Бетис 1:0 Атлетико
8 тур
7 октября, воскресенье 17:15 Атлетико 1:0 Бетис
Испания. Примера (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 21:45 Атлетико 0:0 Бетис
15 тур
10 декабря, воскресенье 18:15 Бетис 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Бетис 1:1 Атлетико
18 тур
14 января, суббота 20:30 Атлетико 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
31 тур
2 апреля, суббота 17:00 Атлетико 5:1 Бетис
12 тур
22 ноября, воскресенье 22:30 Бетис 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Бетис 0:2 Атлетико
10 тур
27 октября, воскресенье 23:59 Атлетико 5:0 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 23:59 Атлетико 1:0 Бетис
3 тур
26 сентября, среда 23:00 Бетис 2:4 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, четверг 23:00 Бетис 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 18 января, пятница 01:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 21:45 Бетис 2:2 Атлетико
17 тур
18 декабря, воскресенье 15:00 Атлетико 0:2 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Атлетико
15 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Атлетико 2:0 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
33 тур
19 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:3 Бетис
14 тур
2 декабря, воскресенье 21:00 Бетис 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 