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Химки - Урал

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 29 тур Химки - Урал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
7 октября, пятница 17:30 Урал 2:1 Химки
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
22 тур
19 марта, суббота 12:00 Урал 0:1 Химки
13 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Химки 0:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
2 мая, воскресенье 14:00 Химки 1:0 Урал
7 тур
12 сентября, суббота 16:30 Урал 3:1 Химки
Россия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
19 июля, воскресенье 13:00 Урал 1:3 Химки
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 18:00 Химки 0:0 Урал
12 тур
17 сентября, понедельник 18:00 Урал 1:0 Химки
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:00 Урал 5:2 Химки
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 17:00 Химки 3:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2010
29 тур
11 сентября, суббота 17:00 Химки 1:1 Урал
9 тур
10 мая, понедельник 15:00 Урал 0:2 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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