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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Урал
Химки - Урал: обзор матча 27 мая 2023
Химки
27.05.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Урал
24'
А. Юшин
40'
А. Юшин
63'
Д. Мишкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Урал
Желтая карточка
Л. Котев
88'
Замена
С. Горшков
️️️️
Л. Скворцов
78'
73'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Э. Бикфалви
73'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Юшин
Замена
И. Чежия
️️️️
П. Голубович
69'
63'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мишкич
Пас отдал
А. Егорычев
62'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
Желтая карточка
Н. Главчич
61'
Желтая карточка
К. Тассано
58'
50'
Желтая карточка
И. Сиссе
Замена
К. Тассано
️️️️
Б. Магомедов
46'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Юшин
Пас отдал
А. Егорычев
Замена
Л. Котев
️️️️
Ж. Бикел
35'
Желтая карточка
А. Гулиев
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Юшин
Пас отдал
А. Егорычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Химки
1
Станислав Черчесов
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
80
Лачезар Котев
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
79
Сергей Горшков
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-2-3-2
1
Митрюшкин
2
Голубович
5
Мелентиевич
5
Андраде
5
Антич
2
Скворцов
12
Бикел
35
Главчич
99
Гулиев
19
Руденко
97
Магомедов
3-3-2-2
1
Помазун
2
Бегич
24
Филипенко
46
Мамин
22
Бевеев
75
Сиссе
3
Гогличидзе
5
Егорычев
33
Мишкич
7
Юшин
10
Бикфалви
97
Магомедов
17
Тассано
17
Тассано
97
Магомедов
2
Голубович
3
Чежия
3
Чежия
2
Голубович
12
Бикел
80
Котев
80
Котев
12
Бикел
2
Скворцов
79
Горшков
79
Горшков
2
Скворцов
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
7
Юшин
14
Железнов
14
Железнов
7
Юшин
10
Бикфалви
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Бикфалви
Остались в запасе
Химки
Урал
1
Станислав Черчесов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
1
Олег Баклов
ВР
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
95
Маркос Гильерме
ЛВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Химки - Урал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Николай Волошин; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Василий Казарцев
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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