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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Нижний Новгород
Спартак - Нижний Новгород: обзор матча 28 мая 2023
Спартак
28.05.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Нижний Новгород
85'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Рыбчинский
84'
Желтая карточка
А. Нигматуллин
83'
Травма
Д. Рыбчинский
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Н. Чернов
78'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Б. Кейта
72'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Т. Тавареш
71'
64'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Т. Сулейманов
64'
Замена
В. Кротов
️️️️
Э. Севикян
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Игнатов
62'
58'
Замена
Л. Масоэро
️️️️
Н. Каккоев
57'
Травма
Н. Каккоев
46'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
И. Жигулев
Желтая карточка
Р. Зобнин
45'
+3
35'
Желтая карточка
Н. Калинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
15
Томаш Тавареш
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПАЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
3-2-2-2-1
57
Селихов
68
Литвинов
23
Чернов
14
Джикия
15
Тавареш
97
Денисов
10
Промес
47
Зобнин
77
Зиньковский
8
Игнатов
17
Кейта
3-2-2-2-1
25
Нигматуллин
24
Гоцук
2
Александров
22
Каккоев
89
Стоцкий
8
Майга
78
Калинский
10
Жигулев
19
Севикян
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
15
Тавареш
26
Хлусевич
26
Хлусевич
15
Тавареш
23
Чернов
25
Пруцев
25
Пруцев
23
Чернов
8
Игнатов
11
Мозес
11
Мозес
8
Игнатов
17
Кейта
11
Николсон
11
Николсон
17
Кейта
19
Севикян
57
Кротов
57
Кротов
19
Севикян
20
Рыбчинский
6
Юлдошев
6
Юлдошев
20
Рыбчинский
22
Каккоев
5
Масоэро
5
Масоэро
22
Каккоев
10
Жигулев
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Жигулев
99
Сулейманов
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Алексей Сухой
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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