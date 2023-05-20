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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Химки
Ахмат - Химки: обзор матча 20 мая 2023
Ахмат
20.05.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Химки
28'
В. Карапузов
49'
А. Тимофеев
63'
Е. Харин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Химки
Замена
М. Якуев
️️️️
Е. Харин
79'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
79'
Замена
И. Олейников
️️️️
В. Карапузов
74'
73'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Долгов
Желтая карточка
Д. Тодорович
69'
65'
Замена
М. Гбане
️️️️
Ж. Бикел
65'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
В. Лысцов
ГОЛ! 3:0!
Е. Харин
63'
Желтая карточка
В. Карапузов
61'
Желтая карточка
В. Камилов
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Тимофеев
Пас отдал
Д. Тодорович
49'
46'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
М. Гильерме
46'
Замена
А. Гулиев
️️️️
С. Мелентиевич
45'
Желтая карточка
А. Долгов
ГОЛ! 1:0!
В. Карапузов
Пас отдал
Е. Харин
28'
Желтая карточка
А. Тимофеев
11'
Замена
В. Ильин
️️️️
Н. Гбамбле
9'
5'
Желтая карточка
С. Мелентиевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Химки
1
Станислав Черчесов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
80
Лачезар Котев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-1-1-3-1
88
Шелия
8
Богосавац
40
Уциев
4
Быстров
55
Тодорович
94
Тимофеев
18
Камилов
59
Харин
84
Гбамбле
17
Карапузов
13
Конате
3-2-2-1-1
1
Митрюшкин
50
Лысцов
5
Андраде
5
Мелентиевич
2
Голубович
5
Антич
35
Главчич
12
Бикел
95
Гильерме
11
Долгов
59
Харин
11
Якуев
11
Якуев
59
Харин
17
Карапузов
19
Олейников
19
Олейников
17
Карапузов
84
Гбамбле
98
Ильин
98
Ильин
84
Гбамбле
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
12
Бикел
24
Гбане
24
Гбане
12
Бикел
5
Мелентиевич
99
Гулиев
99
Гулиев
5
Мелентиевич
50
Лысцов
97
Магомедов
97
Магомедов
50
Лысцов
95
Гильерме
27
Мирзов
27
Мирзов
95
Гильерме
11
Долгов
7
Садыгов
7
Садыгов
11
Долгов
Остались в запасе
Ахмат
Химки
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Станислав Черчесов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ахмат - Химки
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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