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РПЛ 2026/2027
Химки - Спартак
Химки - Спартак: обзор матча 13 мая 2023
Химки
13.05.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
23'
Р. Мирзов
56'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Спартак
Желтая карточка
С. Мелентиевич
90'
+5
89'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
89'
Замена
П. Маслов
️️️️
Н. Чернов
Желтая карточка
И. Садыгов
88'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Гулиев
87'
Желтая карточка
Л. Андраде
82'
80'
Замена
М. Игнатов
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Н. Главчич
️️️️
Б. Магомедов
75'
Желтая карточка
Л. Скворцов
72'
69'
Желтая карточка
В. Мозес
Желтая карточка
А. Гулиев
64'
Желтая карточка
А. Руденко
63'
61'
Желтая карточка
Н. Чернов
60'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Пруцев
60'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Б. Кейта
Замена
М. Гильерме
️️️️
Р. Мирзов
59'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Долгов
59'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
53'
Желтая карточка
Д. Пруцев
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Ж. Бикел
46'
45'
+1
Вторая желтая
Д. Денисов
29'
Желтая карточка
Д. Денисов
ГОЛ! 1:0!
Р. Мирзов
23'
Желтая карточка
П. Голубович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
11
Александр Долгов
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
2
Лев Скворцов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
15
Томаш Тавареш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Митрюшкин
5
Андраде
5
Мелентиевич
50
Лысцов
5
Антич
2
Голубович
12
Бикел
99
Гулиев
11
Долгов
2
Скворцов
27
Мирзов
4-1-1-2-2
57
Селихов
97
Денисов
23
Чернов
68
Литвинов
15
Тавареш
35
Мартинс
25
Пруцев
77
Зиньковский
10
Промес
7
Соболев
17
Кейта
Магомедов
35
Главчич
35
Главчич
Магомедов
12
Бикел
97
Магомедов
97
Магомедов
12
Бикел
11
Долгов
19
Руденко
19
Руденко
11
Долгов
27
Мирзов
95
Гильерме
95
Гильерме
27
Мирзов
99
Гулиев
7
Садыгов
7
Садыгов
99
Гулиев
23
Чернов
39
Маслов
39
Маслов
23
Чернов
17
Кейта
26
Хлусевич
26
Хлусевич
17
Кейта
77
Зиньковский
8
Игнатов
8
Игнатов
77
Зиньковский
25
Пруцев
11
Мозес
11
Мозес
25
Пруцев
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
Остались в запасе
Химки
Спартак
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Химки - Спартак
7
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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