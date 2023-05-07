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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Оренбург
ЦСКА - Оренбург: обзор матча 07 мая 2023
ЦСКА
07.05.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
8'
И. Дивеев
87'
Ф. Чалов
90+4'
С. Оганесян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Оренбург
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Оганесян
90'
+2
Замена
Д. Капустянский
️️️️
Л. Вера
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
А. Заболотный
89'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Х. Медина
87'
82'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Воробьев
82'
Замена
Н. Титков
️️️️
Г. Флорентин
Замена
К. Кучаев
️️️️
С. Зделар
78'
74'
Желтая карточка
Д. Хотулев
Желтая карточка
С. Зделар
66'
65'
Желтая карточка
М. Стаматов
65'
Замена
К. Печенин
️️️️
Ю. Ковалев
65'
Замена
С. Оганесян
️️️️
М. Стаматов
Замена
К. Набабкин
️️️️
К. Глебов
46'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Аюпов
44'
Желтая карточка
Г. Флорентин
Замена
М. Мухин
️️️️
И. Обляков
42'
ГОЛ! 1:0!
И. Дивеев
Пас отдал
Х. Медина
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
28
Хесус Медина
АП
10
Иван Обляков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
10
Габриэль Флорентин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
17
Глебов
14
Зделар
5
Мендес
10
Обляков
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
4-1-2-2-1
99
Сысуев
15
Эктов
4
Хотулев
3
Гойкович
30
Стаматов
8
Аюпов
55
Капленко
32
Вера
17
Ковалев
10
Флорентин
10
Воробьев
17
Глебов
14
Набабкин
14
Набабкин
17
Глебов
10
Обляков
16
Мухин
16
Мухин
10
Обляков
14
Зделар
18
Кучаев
18
Кучаев
14
Зделар
91
Заболотный
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Заболотный
17
Ковалев
2
Печенин
2
Печенин
17
Ковалев
10
Флорентин
18
Титков
18
Титков
10
Флорентин
32
Вера
70
Капустянский
70
Капустянский
32
Вера
30
Стаматов
9
Оганесян
9
Оганесян
30
Стаматов
10
Воробьев
13
Обухов
13
Обухов
10
Воробьев
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
26
Химми Марин
ЛВ
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
Остались в запасе
26
Химми Марин
ЛВ
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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