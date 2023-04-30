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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Химки
Локомотив - Химки: обзор матча 30 апреля 2023
Локомотив
30.04.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
5 : 1
Завершен
Химки
27'
А. Миранчук (П)
52'
А. Дзюба
70'
А. Дзюба
73'
И. Игнатьев
76'
В. Изидор
60'
А. Руденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Химки
90'
+2
Желтая карточка
М. Гбане
Желтая карточка
И. Игнатьев
88'
Желтая карточка
Д. Баринов
80'
Замена
М. Щетинин
️️️️
С. Магкеев
79'
Замена
И. Смольников
️️️️
Ф. Камано
79'
77'
Замена
М. Гильерме
️️️️
А. Руденко
77'
Замена
С. Мелентиевич
️️️️
В. Лысцов
ГОЛ! 5:1!
В. Изидор
76'
ГОЛ! 4:1!
И. Игнатьев
73'
Замена
В. Изидор
️️️️
М. Глушенков
71'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Дзюба
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Ф. Камано
70'
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Руденко
Пас отдал
М. Гбане
58'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Н. Главчич
58'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Долгов
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Баринов
52'
46'
Замена
М. Гбане
️️️️
Н. Антич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Миранчук
27'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
12'
Желтая карточка
С. Магкеев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛАЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ПАЗ
2
Лев Скворцов
ОП
12
Жаниу Бикел
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
19
Александр Руденко
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
59
Погостнов
27
Магкеев
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
21
Миранчук
10
Глушенков
22
Дзюба
3-3-2-2
1
Митрюшкин
50
Лысцов
2
Голубович
5
Андраде
35
Главчич
2
Скворцов
5
Антич
12
Бикел
99
Гулиев
19
Руденко
11
Долгов
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
40
Камано
8
Смольников
8
Смольников
40
Камано
27
Магкеев
88
Щетинин
88
Щетинин
27
Магкеев
10
Глушенков
18
Изидор
18
Изидор
10
Глушенков
22
Дзюба
18
Игнатьев
18
Игнатьев
22
Дзюба
50
Лысцов
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
50
Лысцов
5
Антич
24
Гбане
24
Гбане
5
Антич
35
Главчич
8
Хубулов
8
Хубулов
35
Главчич
19
Руденко
95
Гильерме
95
Гильерме
19
Руденко
11
Долгов
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Долгов
Остались в запасе
Локомотив
Химки
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Виталий Гудиев
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Локомотив - Химки
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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