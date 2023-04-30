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Локомотив - Химки

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 25 тур Локомотив - Химки
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа A
4 тур
18 октября, вторник 18:00 Локомотив 1:0 Химки
3 тур
28 сентября, среда 17:30 Химки 0:5 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
20 августа, суббота 15:00 Химки 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
20 тур
6 марта, воскресенье 14:00 Локомотив 3:2 Химки
9 тур
25 сентября, суббота 14:00 Химки 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
17 декабря, четверг 18:00 Химки 3:2 Локомотив
10 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Химки
Россия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
21 сентября, среда 20:00 Химки 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Химки 1:3 Локомотив
1 тур
14 марта, суббота 16:30 Локомотив 1:1 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
25 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Локомотив 0:2 Химки
11 тур
16 мая, пятница 18:00 Химки 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
18 июля, среда 19:00 Химки 1:2 Локомотив
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:0 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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