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Судьи
Главный судья:
Сергей Чебан (Москва)
Помощники:
Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Материалы

Сочи - Оренбург

10.03.2023, Пятница, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 19 тур Сочи - Оренбург
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
1 октября, суббота 14:00 Оренбург 4:1 Сочи
Россия. Кубок (2020/2021), группа 8
3 тур
21 октября, среда 17:00 Оренбург 1:1
(2:4)п		 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
11 марта, среда 19:30 Сочи 5:1 Оренбург
6 тур
16 августа, пятница 18:00 Оренбург 1:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2017/2018)
34 тур
21 апреля, суббота 14:00 Оренбург 4:3 Сочи
16 тур
30 сентября, суббота 20:00 Сочи 0:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2014/2015)
26 тур
6 апреля, понедельник 17:30 Сочи 0:2 Оренбург
10 тур
13 сентября, суббота 15:00 Оренбург 2:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2013/2014)
25 тур
23 ноября, суббота 14:00 Сочи 0:1 Оренбург
7 тур
7 августа, среда 17:00 Оренбург 2:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 11 марта, 19:19

    Да уж..... Слов нет, одни слезы.

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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 10 марта, 20:46

    Ну, это уже не серьёзно так дома влетать..........

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    Рейтинг: +1189

    inzek 10 марта, 20:28

    смотрю и наслаждаюсь) как же безопасно на трибунах)) сколько семей, а сколько пенсионеров! красота)))

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    Рейтинг: +174

    iurylario 10 марта, 17:25

    буки сык...ны 1.7 на сочи а что если поставить на оренбург личка встряхнуть должен команду не в сычевом счастье

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    Рейтинг: +479

    R-W_warrior 10 марта, 15:58

    Ну...тут всë очевидно. Младший "газпром" сольëт среднему "газпрому"

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    Рейтинг: +17426

    Barmaleushka > R-W_warrior 10 марта, 21:41

    Естественно ты имел ввиду , что ФК Оренбург - это средний ))

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