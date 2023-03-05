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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - ЦСКА
Сочи - ЦСКА: обзор матча 05 марта 2023
Сочи
05.03.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
71'
Л. Джорджевич
78'
Л. Джорджевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - ЦСКА
90'
+2
Желтая карточка
Е. Носков
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
88'
86'
Замена
К. Глебов
️️️️
М. Гайич
80'
Замена
М. Мухин
️️️️
К. Набабкин
80'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Х. Карраскаль
80'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Медина
ГОЛ! 2:0!
Л. Джорджевич
78'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джорджевич
Пас отдал
А. Юсупов
71'
71'
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Кучаев
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Сарвели
70'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Г. Мелкадзе
70'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
66'
62'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Желтая карточка
В. Сарвели
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
91
Егор Носков
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-3-2-2
35
Джанаев
26
Мещанинов
3
Дркушич
17
Макарчук
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
4
Юсупов
16
Нобоа
77
Мелкадзе
9
Сарвели
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
22
Гайич
4
Роша
27
Мойзес
5
Мендес
91
Носков
28
Медина
15
Карраскаль
18
Кучаев
63
Чалов
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
9
Сарвели
18
Бурмистров
18
Бурмистров
9
Сарвели
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
14
Набабкин
16
Мухин
16
Мухин
14
Набабкин
18
Кучаев
14
Зделар
14
Зделар
18
Кучаев
28
Медина
19
Ермаков
19
Ермаков
28
Медина
22
Гайич
17
Глебов
17
Глебов
22
Гайич
15
Карраскаль
91
Заболотный
91
Заболотный
15
Карраскаль
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Сочи - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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