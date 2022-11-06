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РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 06 ноября 2022
Урал
06.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
67'
Ю. Газинский
90'
Е. Филипенко
16'
А. Миранчук
90+5'
Е. Филипенко (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Локомотив
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Е. Филипенко
ГОЛ! 2:1!
Е. Филипенко
Пас отдал
Л. Ранджелович
90'
Замена
О. Шатов
️️️️
Ю. Газинский
88'
84'
Замена
Д. Куликов
️️️️
К. Марадишвили
75'
Замена
М. Митай
️️️️
Е. Погостнов
72'
Травма
Е. Погостнов
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
М. Бевеев
69'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Газинский
67'
64'
Замена
Д. Керк
️️️️
Ф. Камано
Замена
Е. Татаринов
️️️️
А. Юшин
60'
Желтая карточка
А. Юшин
57'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
46'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
А. Егорычев
46'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Д. Мишкич
46'
Травма
Д. Мишкич
45'
+1
20'
Желтая карточка
Е. Погостнов
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Ф. Камано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
22
Мингиян Бевеев
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Александр Юшин
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Андрей Егорычев
ПП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
ПП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Локомотив
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
9
Джирано Керк
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
4-1-4-1
1
Помазун
22
Бевеев
25
Эмерсон
24
Филипенко
15
Кулаков
75
Сиссе
7
Юшин
33
Мишкич
18
Газинский
5
Егорычев
79
Каштанов
4-2-3-1
53
Худяков
27
Живоглядов
63
Кузьмичев
59
Погостнов
21
Тикнизян
93
Карпукас
6
Баринов
21
Миранчук
22
Марадишвили
40
Камано
77
Раконьяц
22
Бевеев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
22
Бевеев
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
18
Газинский
27
Шатов
27
Шатов
18
Газинский
33
Мишкич
10
Бикфалви
10
Бикфалви
33
Мишкич
5
Егорычев
77
Ранджелович
77
Ранджелович
5
Егорычев
7
Юшин
10
Татаринов
10
Татаринов
7
Юшин
59
Погостнов
2
Митай
2
Митай
59
Погостнов
22
Марадишвили
25
Куликов
25
Куликов
22
Марадишвили
40
Камано
9
Керк
9
Керк
40
Камано
Остались в запасе
Урал
Локомотив
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Остались в запасе
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Урал - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Евгений Галимов
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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