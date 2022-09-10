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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Нижний Новгород
Ахмат - Нижний Новгород: обзор матча 10 сентября 2022
Ахмат
10.09.2022, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Нижний Новгород
59'
Ю. Журавлев
22'
Т. Сулейманов
61'
Т. Сулейманов
64'
К. Гоцук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Нижний Новгород
90'
+4
Замена
И. Жигулев
️️️️
Т. Сулейманов
Желтая карточка
Б. Бериша
89'
Замена
К. Фольмер
️️️️
А. Трошечкин
85'
84'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
81'
Замена
К. Шильцов
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
В. Камилов
️️️️
Л. Садулаев
77'
Замена
И. Олейников
️️️️
А. Швец
69'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Р. Уциев
69'
69'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
И. Юлдошев
64'
ГОЛ! 1:3!
К. Гоцук
Пас отдал
Н. Калинский
61'
ГОЛ! 1:2!
Т. Сулейманов
Пас отдал
Милсон
ГОЛ! 1:1!
Ю. Журавлев
59'
56'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
52'
Желтая карточка
М. Майга
Желтая карточка
А. Швец
48'
Замена
В. Ильин
️️️️
Г. Агаларов
46'
46'
Замена
Милсон
️️️️
В. Кротов
36'
Желтая карточка
В. Кротов
Желтая карточка
А. Трошечкин
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сулейманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
3-2-2-2-1
88
Шелия
4
Быстров
44
Журавлев
40
Уциев
94
Тимофеев
5
Трошечкин
7
Садулаев
0
Швец
7
Бериша
59
Харин
25
Агаларов
3-3-1-2-1
50
Гойло
5
Масоэро
14
Агапов
24
Гоцук
89
Стоцкий
8
Майга
6
Юлдошев
78
Калинский
20
Рыбчинский
57
Кротов
99
Сулейманов
5
Трошечкин
9
Фольмер
9
Фольмер
5
Трошечкин
7
Садулаев
18
Камилов
18
Камилов
7
Садулаев
0
Швец
19
Олейников
19
Олейников
0
Швец
40
Уциев
17
Карапузов
17
Карапузов
40
Уциев
25
Агаларов
98
Ильин
98
Ильин
25
Агаларов
6
Юлдошев
3
Набиуллин
3
Набиуллин
6
Юлдошев
99
Сулейманов
10
Жигулев
10
Жигулев
99
Сулейманов
20
Рыбчинский
7
Шильцов
7
Шильцов
20
Рыбчинский
57
Кротов
7
Милсон
7
Милсон
57
Кротов
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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