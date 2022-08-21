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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Торпедо
Зенит - Торпедо: обзор матча 21 августа 2022
Зенит
21.08.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
84'
И. Сергеев
87'
Малком
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Торпедо
90'
Замена
А. Шумских
️️️️
О. Кожемякин
Замена
А. Сутормин
️️️️
Малком
90'
ГОЛ! 2:0!
Малком
87'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Вендел
84'
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Мостовой
81'
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Барриос
81'
77'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Х. Эркинов
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
68'
62'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
А. Померко
61'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Лаптев
46'
Замена
М. Турищев
️️️️
Д. Караев
Замена
З. Бакаев
️️️️
Г. Мантуан
46'
35'
Желтая карточка
А. Померко
28'
Желтая карточка
А. Самсонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
31
Густаво Мантуан
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
11
Хожимат Эркинов
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
5
Родригао
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
10
Малком
31
Мантуан
9
Кассьерра
4-2-1-1-2
23
Бабурин
8
Смольников
28
Прошкин
22
Кожемякин
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
11
Эркинов
10
Караев
10
Лаптев
77
Мостовой
3
Круговой
3
Круговой
77
Мостовой
10
Малком
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Малком
31
Мантуан
77
Бакаев
77
Бакаев
31
Мантуан
5
Барриос
21
Ерохин
21
Ерохин
5
Барриос
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
22
Кожемякин
5
Шумских
5
Шумских
22
Кожемякин
20
Померко
56
Рейхмен
56
Рейхмен
20
Померко
10
Лаптев
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лаптев
10
Караев
90
Турищев
90
Турищев
10
Караев
11
Эркинов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
11
Эркинов
Остались в запасе
Зенит
Торпедо
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Симонян
АП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Симонян
АП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Зенит - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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