Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Химки
Торпедо - Химки: обзор матча 07 августа 2022
Торпедо
07.08.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Химки
25'
А. Померко (П)
15'
А. Руденко
68'
А. Долгов
72'
А. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Химки
Желтая карточка
Б. Рейхмен
90'
+1
83'
Замена
А. Черный
️️️️
А. Ломовицкий
Замена
И. Темников
️️️️
А. Рязанцев
78'
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Долгов
Пас отдал
К. Боженов
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Долгов
66'
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Глушаков
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Лебеденко
65'
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Караев
65'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
И. Енин
65'
65'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Зуев
64'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
Желтая карточка
Х. Эркинов
57'
52'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Желтая карточка
И. Енин
51'
48'
Желтая карточка
Р. Мирзов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Померко
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Руденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
22
Кожемякин
8
Смольников
20
Померко
35
Енин
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
11
Эркинов
10
Караев
10
Лебеденко
4-1-1-3-1
22
Лантратов
87
Боженов
4
Никитин
15
Данилкин
25
Филин
24
Гбане
88
Глушаков
11
Ломовицкий
17
Зуев
19
Руденко
27
Мирзов
7
Рязанцев
11
Темников
11
Темников
7
Рязанцев
35
Енин
56
Рейхмен
56
Рейхмен
35
Енин
10
Караев
28
Султонов
28
Султонов
10
Караев
10
Лебеденко
90
Турищев
90
Турищев
10
Лебеденко
11
Ломовицкий
27
Черный
27
Черный
11
Ломовицкий
88
Глушаков
11
Камышев
11
Камышев
88
Глушаков
17
Зуев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
17
Зуев
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
Остались в запасе
Торпедо
Химки
23
Егор Бабурин
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Артем Симонян
АП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Артем Симонян
АП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Торпедо - Химки
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Торпедо
Химки
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+