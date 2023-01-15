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Судьи
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Материалы

Тоттенхэм - Арсенал

15.01.2023, Воскресенье, 19:30 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Англия. Премьер-лига, 20 тур Тоттенхэм - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
9 тур
1 октября, суббота 14:30 Арсенал 3:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
22 тур
12 мая, четверг 21:45 Тоттенхэм 3:0 Арсенал
6 тур
26 сентября, воскресенье 18:30 Арсенал 3:1 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2021
Август
8 августа, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 1:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
14 марта, воскресенье 19:30 Арсенал 2:1 Тоттенхэм
11 тур
6 декабря, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
35 тур
12 июля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
4 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 Арсенал 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 15:30 Тоттенхэм 1:1 Арсенал
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:05 Арсенал 4:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/4 финала
19 декабря, среда 22:45 Арсенал 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
10 февраля, суббота 15:30 Тоттенхэм 1:0 Арсенал
12 тур
18 ноября, суббота 15:30 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 2:0 Арсенал
11 тур
6 ноября, воскресенье 15:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:2 Арсенал
12 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/16 финала
23 сентября, среда 21:45 Тоттенхэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
6 тур
27 сентября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:1 Арсенал
3 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 21:15 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
12 тур
17 ноября, суббота 16:45 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
20 апреля, среда 22:45 Тоттенхэм 3:3 Арсенал
14 тур
20 ноября, суббота 15:45 Арсенал 2:3 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
21 сентября, вторник 22:45 Тоттенхэм 1:4 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 23:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Арсенал 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:0 Арсенал
10 тур
29 октября, среда 23:00 Арсенал 4:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
18 тур
22 декабря, суббота 15:45 Арсенал 2:1 Тоттенхэм
6 тур
15 сентября, суббота 16:30 Тоттенхэм 1:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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