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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - ЦСКА
Сочи - ЦСКА: обзор матча 02 марта 2022
Сочи
02.03.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
ЦСКА
41'
К. Нобоа
60'
И. Дивеев
87'
И. Дивеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сочи - ЦСКА
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
И. Цаллагов
90'
+2
Замена
Жоаозиньо
️️️️
С. Терехов
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Мухин
87'
ГОЛ! 1:2!
И. Дивеев
Пас отдал
Ю. Языджи
86'
Замена
М. Мухин
️️️️
Ж. Гбамен
Желтая карточка
И. Попов
77'
Желтая карточка
Д. Прохин
75'
72'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Б. Зайнутдинов
Желтая карточка
С. Терехов
70'
Замена
И. Попов
️️️️
Н. Бурмистров
70'
Замена
А. Юсупов
️️️️
В. Ангбан
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Дивеев
Пас отдал
Ю. Языджи
46'
Замена
Б. Фукс
️️️️
К. Набабкин
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Пас отдал
Т. Маргасов
41'
39'
Желтая карточка
И. Акинфеев
24'
Замена
Х. Медина
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
Т. Маргасов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
5
Родригао
27
Прохин
20
Юрганов
32
Терехов
15
Цаллагов
34
Маргасов
16
Нобоа
7
Ангбан
18
Бурмистров
9
Кассьерра
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
15
Бийол
78
Дивеев
6
Фернандес
5
Гбамен
97
Языджи
15
Карраскаль
10
Обляков
91
Заболотный
19
Зайнутдинов
32
Терехов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
32
Терехов
18
Бурмистров
71
Попов
71
Попов
18
Бурмистров
7
Ангбан
4
Юсупов
4
Юсупов
7
Ангбан
15
Цаллагов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
15
Цаллагов
14
Набабкин
3
Фукс
3
Фукс
14
Набабкин
5
Гбамен
16
Мухин
16
Мухин
5
Гбамен
19
Зайнутдинов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
19
Зайнутдинов
91
Заболотный
28
Медина
28
Медина
91
Заболотный
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Сочи - ЦСКА
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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