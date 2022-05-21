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РПЛ 2026/2027
Химки - Спартак
Химки - Спартак: обзор матча 21 мая 2022
Химки
21.05.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
39'
Д. Глушаков (П)
44'
К. Боженов
11'
С. Жиго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Спартак
Желтая карточка
И. Лантратов
87'
81'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Д. Денисов
Замена
Н. Главчич
️️️️
А. Лоуренс
76'
74'
Замена
К. Промес
️️️️
М. Игнатов
Замена
Б. Магомедов
️️️️
А. Руденко
67'
63'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
З. Бакаев
47'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
С. Жиго
ГОЛ! 2:1!
К. Боженов
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Глушаков
39'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Жиго
Пас отдал
З. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
25
Александр Филин
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Александр Руденко
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Химки
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
3-3-2-1-1
22
Лантратов
88
Григалава
20
Волков
15
Тихий
30
Идову
25
Филин
87
Боженов
88
Глушаков
6
Лоуренс
44
Кухарчук
19
Руденко
3-2-1-3-1
57
Селихов
5
Кофрие
2
Жиго
14
Джикия
97
Денисов
32
Классен
47
Зобнин
15
Рассказов
77
Бакаев
8
Игнатов
11
Николсон
6
Лоуренс
35
Главчич
35
Главчич
6
Лоуренс
19
Руденко
97
Магомедов
97
Магомедов
19
Руденко
97
Денисов
8
Маркитесов
8
Маркитесов
97
Денисов
2
Жиго
68
Литвинов
68
Литвинов
2
Жиго
77
Бакаев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
77
Бакаев
47
Зобнин
25
Пруцев
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Промес
10
Промес
8
Игнатов
Остались в запасе
Химки
Спартак
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Химки - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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