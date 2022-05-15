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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 15 мая 2022
Урал
15.05.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Рубин
23'
Э. Бикфалви
57'
О. Шатов
71'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Рубин
Замена
М. Агеев
️️️️
Э. Бикфалви
89'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Р. Августиняк
79'
Замена
А. Юшин
️️️️
Ю. Железнов
78'
77'
Замена
Л. Фаттахов
️️️️
И. Самошников
76'
Желтая карточка
И. Самошников
75'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Ломовицкий
75'
Замена
М. Апшацев
️️️️
К. Кучаев
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
О. Шатов
74'
ГОЛ! 3:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Р. Августиняк
71'
65'
Желтая карточка
Д. Кузнецов
62'
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
А. Зуев
ГОЛ! 2:0!
О. Шатов
57'
24'
Желтая карточка
К. Кучаев
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
О. Шатов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
18
Константин Кучаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
3-1-4-2
1
Помазун
3
Гогличидзе
63
Кузьмичев
93
Герасимов
8
Августиняк
5
Егорычев
92
Подберезкин
33
Мишкич
27
Шатов
14
Железнов
10
Бикфалви
4-1-3-2
99
Дюпин
31
Зотов
3
Тальби
2
Тесленко
71
Самошников
28
Абильдгор
11
Ломовицкий
18
Кучаев
17
Зуев
99
Лисакович
7
Онугха
8
Августиняк
94
Евсеев
94
Евсеев
8
Августиняк
14
Железнов
7
Юшин
7
Юшин
14
Железнов
27
Шатов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
27
Шатов
10
Бикфалви
13
Агеев
13
Агеев
10
Бикфалви
71
Самошников
7
Фаттахов
7
Фаттахов
71
Самошников
18
Кучаев
6
Апшацев
6
Апшацев
18
Кучаев
17
Зуев
44
Кузнецов
44
Кузнецов
17
Зуев
11
Ломовицкий
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Урал
Рубин
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Урал - Рубин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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