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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Арсенал
Рубин - Арсенал: обзор матча 24 апреля 2022
Рубин
24.04.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
22'
А. Ломовицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Арсенал
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
К. Кучаев
85'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Лисакович
84'
84'
Замена
А. Хабибов
️️️️
С. Ткачев
Замена
С. Бакаев
️️️️
В. Игнатьев
81'
69'
Замена
К. Панченко
️️️️
Г. Костадинов
Замена
М. Апшацев
️️️️
О. Абильдгор
66'
58'
Замена
Е. Марков
️️️️
Э. Кангва
50'
Желтая карточка
М. Кайнов
ГОЛ! 1:0!
А. Ломовицкий
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
18
Константин Кучаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
13
Максим Кайнов
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-3-1
99
Дюпин
31
Зотов
2
Тесленко
3
Тальби
71
Самошников
28
Абильдгор
20
Игнатьев
17
Зуев
18
Кучаев
11
Ломовицкий
99
Лисакович
3-1-5-1
36
Левашов
8
Смольников
88
Сокол
5
Степанов
13
Кайнов
99
Гулиев
11
Ткачев
23
Чаушич
70
Костадинов
10
Кангва
21
Деспотович
28
Абильдгор
6
Апшацев
6
Апшацев
28
Абильдгор
18
Кучаев
44
Кузнецов
44
Кузнецов
18
Кучаев
20
Игнатьев
17
Бакаев
17
Бакаев
20
Игнатьев
99
Лисакович
7
Онугха
7
Онугха
99
Лисакович
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
10
Кангва
20
Марков
20
Марков
10
Кангва
70
Костадинов
8
Панченко
8
Панченко
70
Костадинов
Остались в запасе
Рубин
Арсенал
47
Иван Савицкий
ЛЗ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Рубин - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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