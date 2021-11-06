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Крылья Советов - Химки
Крылья Советов - Химки: обзор матча 06 ноября 2021
Крылья Советов
06.11.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Химки
20'
В. Сарвели
39'
И. Сергеев (П)
71'
Р. Ежов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Химки
Желтая карточка
М. Зеффан
87'
Замена
Д. Липовой
️️️️
Р. Ежов
81'
80'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Ф. Дагерстол
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
76'
Замена
Г. Бейл
️️️️
Ю. Горшков
76'
76'
Замена
И. Садыгов
️️️️
Е. Данилкин
76'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Б. Идову
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Зиньковский
73'
Замена
Д. Якуба
️️️️
М. Витюгов
73'
72'
Желтая карточка
А. Филин
ГОЛ! 3:0!
Р. Ежов
Пас отдал
В. Сарвели
71'
Желтая карточка
Ю. Горшков
67'
64'
Замена
К. Адеми
️️️️
И. Кухарчук
64'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Трошечкин
45'
+1
Желтая карточка
Е. Данилкин
41'
Желтая карточка
М. Карпов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Сергеев
39'
29'
Желтая карточка
Б. Идову
ГОЛ! 1:0!
В. Сарвели
Пас отдал
А. Зиньковский
20'
Желтая карточка
М. Витюгов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Крылья Советов
61
Данил Бельтюков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
18
Артем Соколов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
2
Бегич
23
Чернов
2
Зеффан
8
Витюгов
25
Пруцев
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
3-3-1-1-1
22
Лантратов
51
Карпов
25
Филин
25
Дагерстол
87
Боженов
5
Трошечкин
30
Идову
88
Глушаков
44
Кухарчук
27
Мирзов
29
Ежов
9
Липовой
9
Липовой
29
Ежов
4
Горшков
23
Бейл
23
Бейл
4
Горшков
8
Витюгов
8
Якуба
8
Якуба
8
Витюгов
77
Зиньковский
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Зиньковский
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
5
Трошечкин
18
Соколов
18
Соколов
5
Трошечкин
30
Идову
3
Набиуллин
3
Набиуллин
30
Идову
25
Дагерстол
14
Сабович
14
Сабович
25
Дагерстол
15
Данилкин
7
Садыгов
7
Садыгов
15
Данилкин
44
Кухарчук
9
Адеми
9
Адеми
44
Кухарчук
Остались в запасе
Крылья Советов
Химки
61
Данил Бельтюков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
61
Данил Бельтюков
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Химки
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин AVAR - Илья Елеференко
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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