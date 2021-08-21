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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 21 августа 2021
Урал
21.08.2021, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
19'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Динамо
Желтая карточка
Б. Йовичич
90'
+4
90'
+2
Замена
К. Н'Жи
️️️️
А. Захарян
Замена
К. Колесниченко
️️️️
А. Герасимов
90'
+2
80'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Егорычев
77'
77'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
Замена
А. Максименко
️️️️
Ю. Железнов
69'
68'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Макаров
Замена
М. Агеев
️️️️
А. Панюков
46'
Вторая желтая
Э. Бикфалви
32'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
А. Захарян
11'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Урал
1
Илья Помазун
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Ландаков
15
Кулаков
93
Герасимов
44
Рыков
95
Адамов
32
Йовичич
33
Мишкич
5
Егорычев
14
Железнов
10
Бикфалви
11
Панюков
4-1-1-3-1
1
Шунин
2
Варела
18
Ордец
2
Бальбуэна
93
Лаксальт
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
17
Шиманьски
23
Захарян
70
Тюкавин
93
Герасимов
9
Колесниченко
9
Колесниченко
93
Герасимов
14
Железнов
9
Максименко
9
Максименко
14
Железнов
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
5
Егорычев
11
Панюков
13
Агеев
13
Агеев
11
Панюков
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
23
Захарян
9
Н'Жи
9
Н'Жи
23
Захарян
77
Макаров
7
Скопинцев
7
Скопинцев
77
Макаров
Остались в запасе
Урал
Динамо
1
Илья Помазун
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Урал - Динамо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов; AVAR - Алексей Стипиди
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Екатеринбург Арена
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