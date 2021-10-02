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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Америка Минейро
Куяба - Америка Минейро: обзор матча 02 октября 2021
Куяба
02.10.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Америка Минейро
13'
M. Zárate
83'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Америка Минейро
88'
Замена
R.
️️️️
P.
88'
Замена
D. Ferreira
️️️️
Ф. Азеведо
83'
ГОЛ! 0:2!
Адемир
Пас отдал
Л. Кал
Желтая карточка
Д. Кафу
81'
Замена
F. Marques
️️️️
Ж. Виларди
80'
79'
Замена
Жуниньо
️️️️
M. Zárate
Замена
É.
️️️️
J.
73'
Замена
R. Gava
️️️️
O.
62'
61'
Замена
Жуниньо
️️️️
Але
Замена
А. Эмпереур
️️️️
Марллон
60'
Замена
U. Correia
️️️️
A.
46'
39'
Желтая карточка
P.
33'
Желтая карточка
Але
13'
ГОЛ! 0:1!
M. Zárate
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Америка Минейро
45
Рикардо Силва
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
2
Patric
ЦФ
16
Але
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Élton
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
50
Юри
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Америка Минейро
8
Жуниньо
ЦП
2
Diego Ferreira
ЦФ
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
4
Паулао
13
Марллон
29
Клайсон
18
18
7
Кафу
6
Виларди
77
5
11
Азеведо
7
Даниэл
99
7
Адемир
6
Лопес
13
Марллон
33
Эмпереур
33
Эмпереур
13
Марллон
18
19
19
18
18
8
8
18
6
Виларди
19
19
6
Виларди
77
18
18
77
16
Але
8
Жуниньо
8
Жуниньо
16
Але
11
Азеведо
2
2
11
Азеведо
2
9
9
2
Остались в запасе
Куяба
Америка Минейро
10
Yesus Cabrera
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
50
Юри
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
10
Yesus Cabrera
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
50
Юри
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Куяба - Америка Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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