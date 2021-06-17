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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Куяба
Америка Минейро - Куяба: обзор матча 17 июня 2021
Америка Минейро
17.06.2021, четверг, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Куяба
Замена
R.
️️️️
J. Paulo
85'
73'
Замена
O.
️️️️
A.
71'
Замена
M. Rangel
️️️️
Д. Кафу
65'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
Клайсон
61'
Желтая карточка
Клайсон
Замена
Б. Назарио
️️️️
Ф. Азеведо
60'
Замена
L. Santos
️️️️
R.
60'
Желтая карточка
Ф. Азеведо
53'
46'
Замена
É.
️️️️
R. Elias
46'
Замена
U. Correia
️️️️
R. Gava
Замена
S.
️️️️
Жуниньо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
12
Йори
ВР
3
Андерсон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
16
Але
АП
7
Адемир
ПВ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
29
Клайсон
ЦП
6
Uendel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Америка Минейро
45
Рикардо Силва
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
17
Густавиньо
АП
12
Robson
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
77
Osman
ЦФ
20
Murilo Rangel
ЦФ
19
Élton
ЦФ
2-1-3-3
12
Йори
3
Андерсон
4
Бауэрман
8
Жуниньо
11
Азеведо
16
Але
7
Адемир
9
6
2
3-2-5
22
Вальтер
2
Лукас
13
Марллон
4
Паулао
6
Виларди
29
Клайсон
6
9
7
Кафу
18
18
9
0
0
9
6
29
29
6
8
Жуниньо
15
15
8
Жуниньо
11
Азеведо
10
Назарио
10
Назарио
11
Азеведо
18
8
8
18
29
Клайсон
11
11
29
Клайсон
18
77
77
18
7
Кафу
20
20
7
Кафу
9
19
19
9
Остались в запасе
Америка Минейро
Куяба
12
Robson
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
17
Густавиньо
АП
2
Eduardo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
20
Geovane
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
21
Жоао Карлос
ВР
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
12
Robson
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
17
Густавиньо
АП
2
Eduardo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦЗ
20
Geovane
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
4
Anderson Conceição
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Америка Минейро - Куяба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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