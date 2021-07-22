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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Гойяненсе
Куяба - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 22 июля 2021
Куяба
22.07.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
5'
Ж. Виларди
67'
É.
48'
A. LuÃs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Атлетико Гойяненсе
87'
Желтая карточка
Г. Баральяс
86'
Замена
A.
️️️️
D.
Желтая карточка
É.
85'
Желтая карточка
G. Pato
79'
78'
Замена
Ж. Торо
️️️️
А. Гомес
78'
Замена
L.
️️️️
A. LuÃs
Замена
A. Conceição
️️️️
Паулао
74'
73'
Желтая карточка
F. Miguel
Желтая карточка
Паулао
72'
68'
Желтая карточка
J.
ГОЛ! 2:1!
É.
67'
Замена
É.
️️️️
J.
53'
Замена
G. Pato
️️️️
D. Gomes Magalhaes
53'
48'
ГОЛ! 1:1!
A. LuÃs
Замена
O.
️️️️
F. Marques
46'
Замена
R. Gava
️️️️
U. Correia
46'
46'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Рональд
Желтая карточка
U. Correia
45'
+2
12'
Красная карточка
В. Маранхао
ГОЛ! 1:0!
Ж. Виларди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Куяба
19
Lucas Ramon
ЦФ
1
Матеус Ногейра
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
50
Юри
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
12
Leonardo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
2-1-5
4
Паулао
13
Марллон
29
Клайсон
8
18
11
6
Виларди
19
1-1-5
4
Вандерсон
18
5
Маранхао
97
11
Гомес
35
Рональд
17
Фрейтас
4
Паулао
4
4
4
Паулао
8
18
18
8
19
77
77
19
11
21
21
11
18
19
19
18
6
Энрике
6
Энрике
35
Рональд
44
Баральяс
44
Баральяс
35
Рональд
23
0
0
23
97
81
81
97
11
Гомес
44
Торо
44
Торо
11
Гомес
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Гойяненсе
19
Lucas Ramon
ЦФ
1
Матеус Ногейра
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
50
Юри
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
12
Leonardo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
Остались в запасе
19
Lucas Ramon
ЦФ
1
Матеус Ногейра
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
50
Юри
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
Остались в запасе
12
Leonardo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Куяба - Атлетико Гойяненсе
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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