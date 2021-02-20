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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 20 февраля 2021
Зенит
20.02.2021, суббота, 17:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Арсенал
19'
Д. Кузяев
25'
К. Панченко
37'
Р. Бауэр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Арсенал
90'
+5
Желтая карточка
А. Нигматуллин
90'
Замена
С. Ткачев
️️️️
К. Панченко
89'
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
М. Оздоев
89'
Желтая карточка
С. Крапухин
86'
83'
Замена
К. Кангва
️️️️
А. Ломовицкий
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Мостовой
81'
76'
Желтая карточка
Э. Кангва
Замена
Д. Круговой
️️️️
Ю. Жирков
72'
Замена
С. Крапухин
️️️️
Д. Кузяев
72'
72'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Довбня
71'
Желтая карточка
К. Панченко
37'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Бауэр
27'
Желтая карточка
Р. Бауэр
25'
ГОЛ! 1:1!
К. Панченко
Пас отдал
Г. Чаушич
Желтая карточка
Я. Ракицкий
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кузяев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Вендел
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Данил Круговой
ЦЗ
11
Максим Левин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
21
Александр Ерохин
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
3-2-3-1-1
99
Лунев
11
Сутормин
44
Ракицкий
6
Ловрен
18
Жирков
15
Караваев
14
Кузяев
21
Оздоев
8
Вендел
77
Мостовой
22
Дзюба
3-4-1-2
25
Нигматуллин
88
Григалава
56
Довбня
90
Бурлак
23
Чаушич
70
Костадинов
4
Бауэр
10
Кангва
11
Ломовицкий
48
Луценко
8
Панченко
14
Кузяев
36
Крапухин
36
Крапухин
14
Кузяев
18
Жирков
3
Круговой
3
Круговой
18
Жирков
77
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мостовой
11
Ломовицкий
42
Кангва
42
Кангва
11
Ломовицкий
8
Панченко
11
Ткачев
11
Ткачев
8
Панченко
56
Довбня
23
Горбатенко
23
Горбатенко
56
Довбня
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
11
Максим Левин
АП
71
Даниил Одоевский
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
55
Валерий Громыко
АП
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
11
Максим Левин
АП
71
Даниил Одоевский
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
55
Валерий Громыко
АП
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Зенит - Арсенал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Владимир Москалев AVAR - Тихон Калугин
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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