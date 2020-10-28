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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Зенит
Боруссия Д - Зенит: обзор матча 28 октября 2020
Боруссия Д
28.10.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
78'
Д. Санчо (П)
90+1'
Э. Холанд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Зенит
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Беллингем
90'
+1
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Д. Рейна
84'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Санчо
84'
82'
Замена
А. Сутормин
️️️️
В. Барриос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Санчо
78'
77'
Желтая карточка
В. Караваев
74'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
С. Дриусси
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
74'
71'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Кузяев
69'
Травма
С. Дриусси
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Дауд
66'
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Дзюба
26'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
4-2-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
12
Менье
81
Дауд
28
Витсель
10
Рейна
18
Ройс
19
Санчо
9
Холанд
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
21
Ерохин
9
Дриусси
22
Дзюба
19
Санчо
27
Делэни
27
Делэни
19
Санчо
10
Рейна
5
Беллингем
5
Беллингем
10
Рейна
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
81
Дауд
9
Азар
9
Азар
81
Дауд
9
Дриусси
18
Жирков
18
Жирков
9
Дриусси
5
Барриос
11
Сутормин
11
Сутормин
5
Барриос
14
Кузяев
21
Оздоев
21
Оздоев
14
Кузяев
22
Дзюба
77
Мостовой
77
Мостовой
22
Дзюба
Остались в запасе
Боруссия Д
Зенит
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Боруссия Д - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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