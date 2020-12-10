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Янг Бойз - ЧФР Клуж
Янг Бойз - ЧФР Клуж: обзор матча 10 декабря 2020
Янг Бойз
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
90+3'
Ж. Нсаме (П)
90+6'
Д. Гаудино
84'
Г. Дебелюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - ЧФР Клуж
90'
+9
Желтая карточка
Камора
90'
+8
Красная карточка
Д. Джокович
ГОЛ! 2:1!
Д. Гаудино
Пас отдал
М. Элиа
90'
+6
Красная карточка
Ж. Нсаме
90'
+5
Желтая карточка
М. Сулеймани
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Нсаме
90'
+3
90'
+2
Замена
Г. Сандомирски
️️️️
Ч. Деяк
90'
Желтая карточка
Ч. Деяк
90'
Красная карточка
К. Балградян
89'
Желтая карточка
А. Буркэ
87'
Замена
М. Сушич
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Д. фон Бальмус
85'
Замена
Джордан
️️️️
Н. Бюрги
85'
84'
Желтая карточка
Н. Кырнац
84'
ГОЛ! 0:1!
Г. Дебелюх
Пас отдал
М. Рондон
Замена
С. Зесигер
️️️️
М. Нгамале
82'
74'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
А. Паун-Александру
71'
Желтая карточка
А. Паун-Александру
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Сулеймани
59'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Ф. Мамбимби
58'
Замена
М. Элиа
️️️️
Ф. Ридер
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мишель Перейра
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
ЧФР Клуж
93
Богдан Кечикес
ВР
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
67
Кэтэлин Иту
ЦП
96
Андрей Жока
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
25
Якуб Войтуш
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
21
Лефор
5
Бюрги
30
Хефти
10
Сулеймани
20
Эбишер
32
Ридер
13
Нгамале
10
Мамбимби
17
Нсаме
4-4-1-1
34
Балградян
33
Буркэ
55
Винисиус
45
Камора
23
Маня
88
Джокович
28
Хобан
10
Деяк
7
Перейра
10
Паун-Александру
99
Рондон
10
Мамбимби
35
Мартинс
35
Мартинс
10
Мамбимби
32
Ридер
12
Элиа
12
Элиа
32
Ридер
13
Нгамале
15
Зесигер
15
Зесигер
13
Нгамале
10
Сулеймани
10
Гаудино
10
Гаудино
10
Сулеймани
5
Бюрги
9
Джордан
9
Джордан
5
Бюрги
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
27
Дебелюх
10
Паун-Александру
10
Деяк
1
Сандомирски
1
Сандомирски
10
Деяк
7
Перейра
16
Сушич
16
Сушич
7
Перейра
Остались в запасе
Янг Бойз
ЧФР Клуж
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
30
Нико Майер
АП
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
67
Кэтэлин Иту
ЦП
96
Андрей Жока
ЦП
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
93
Богдан Кечикес
ВР
14
Николаэ Кырнац
ЦП
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
30
Нико Майер
АП
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
16
Лео Сейду
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Остались в запасе
67
Кэтэлин Иту
ЦП
96
Андрей Жока
ЦП
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
93
Богдан Кечикес
ВР
14
Николаэ Кырнац
ЦП
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Янг Бойз - ЧФР Клуж
2
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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