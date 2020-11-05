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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Наполи
Риека - Наполи: обзор матча 05 ноября 2020
Риека
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
13'
Р. Мурич
43'
Д. Демме
62'
Ф. Браут (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Наполи
80'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Руй
80'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
А. Петанья
69'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
Замена
М. Распопович
️️️️
С. Ятеке
65'
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Браут
60'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
С. Лоботка
59'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Э. Эльмас
45'
+2
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Ф. Браут
44'
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Демме
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
Х. Смольчич
30'
Замена
С. Ятеке
️️️️
Р. Мурич
24'
22'
Желтая карточка
М. Политано
ГОЛ! 1:0!
Р. Мурич
Пас отдал
С. Куленович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
33
Иван Невистич
ВР
2
Филип Браут
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Риека
31
Давид Нволокор
ВР
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
11
Стерлинг Ятеке
ЦФ
32
Andrej Prskalo
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
4-3-3
33
Невистич
2
Браут
26
Эсковаль
27
Томечак
6
Смольчич
22
Гнезда Черин
10
Лончар
14
Велкоски
11
Мурич
17
Менало
17
Куленович
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
3
Кулибали
6
Мариу Руй
6
Демме
68
Лоботка
99
Эльмас
21
Политано
10
Мертенс
37
Петанья
11
Мурич
11
Ятеке
11
Ятеке
11
Мурич
Ятеке
20
Распопович
20
Распопович
Ятеке
37
Петанья
13
Гулам
13
Гулам
37
Петанья
6
Мариу Руй
7
Зелински
7
Зелински
6
Мариу Руй
99
Эльмас
8
Руис
8
Руис
99
Эльмас
68
Лоботка
10
Инсинье
10
Инсинье
68
Лоботка
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
Остались в запасе
Риека
Наполи
31
Давид Нволокор
ВР
32
Andrej Prskalo
ЦФ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
31
Давид Нволокор
ВР
32
Andrej Prskalo
ЦФ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Риека - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
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